Внаслідок атаки Росії на енергетичну інфраструктуру у Києві та шести областях є знеструмлення

Внаслідок чергової атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури 20 січня знеструмлені споживачі у місті Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи розпочаті в усіх регіонах.

Некрасов розповів, що найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.

"Через морози зростає навантаження на енергосистему. До відновлення електро- та теплопостачання залучені аварійні бригади з інших регіонів. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, тому раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", - наголосив заступник міністра.

Він додав, що як і в попередні тижні, мережеві обмеження зберігаються на Одещині.

В інших областях діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості. У низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.

Нагадаємо, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

