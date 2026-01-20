Запланована подія 2

В результате атаки России на энергетическую инфраструктуру в Киеве и шести областях есть обесточивание

энергетика
Враг совершил массированную атаку на энергосистему Украины / Минрозвития общин и территорий

В результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры 20 января обесточены потребители в Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, аварийно-восстановительные работы начаты во всех регионах.

Некрасов рассказал, что сложнейшей остается ситуация в столичном регионе.

"Из-за морозов растет нагрузка на энергосистему. К восстановлению электро- и теплоснабжения вовлечены аварийные бригады из других регионов. Операторами систем распределения применяются сетевые ограничения, поэтому ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что, как и в предыдущие недели, сетевые ограничения сохраняются в Одесской области.

В других областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности промышленности. В ряде регионов вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования во время морозов.

Напомним, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Чрезвычайное состояние в энергетике

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Что будет означать чрезвычайное положение в энергетике, читайте в   материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько