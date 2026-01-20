Запланована подія 2

Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее энергоснабжение после российского обстрела – МАГАТЭ

Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение / Википедия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что все внешнее энергоснабжение Чернобыльской атомной электростанции прервано из-за сегодняшних обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что сегодня, 20 января, несколько украинских электрических подстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности.

Чернобыльская АЭС потеряла все внешнее электроснабжение, а также пострадали линии электропередач в другие АЭС.

"МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность", – добавил Гросси.

Напомним, в результате очередной атаки России на объекты энергетической инфраструктуры 20 января обесточены потребители в Киеве и Киевской области, в Одесской, Днепропетровской, Сумской, Ровенской и Харьковской областях.

Автор:
Светлана Манько