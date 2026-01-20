До Запорізької АЕС підключили резервну лінію – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про повторне підключення резервної лінії "Феросплавна-1" до окупованої Запорізької атомної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ у соцмережі Х.

Зазначається, що резервна лінія 330 кВ "Феросплавна-1" була повторно підключена до Запорізької АЕС 19 січня о 19:17 за місцевим часом після успішного проведення ремонтних робіт українськими техніками в рамках угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що повторне підключення лінії, пошкодженої з 2 січня, було критично важливим кроком для ядерної безпеки.

Нагадаємо, МАГАТЕ домоглося згоди України та Росії на локальне припинення вогню для ремонту резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.