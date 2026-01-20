К Запорожской АЭС подключили резервную линию – МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

Отмечается, что резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была повторно подключена к Запорожской АЭС 19 января в 19.17 по местному времени после успешного проведения ремонтных работ украинскими техниками в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что повторное подключение линии, поврежденной со 2 января, было критически важным шагом для ядерной безопасности.

Напомним, МАГАТЭ добилось согласия Украины и России на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.