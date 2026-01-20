Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

К Запорожской АЭС подключили резервную линию – МАГАТЭ

ремонт на ЗАЭС
Резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была повторно подключена к Запорожской АЭС. Фото: x.com/iaeaorg/

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о повторном подключении резервной линии "Ферросплавная-1" к оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.

Отмечается, что резервная линия 330 кВ "Ферросплавная-1" была повторно подключена к Запорожской АЭС 19 января в 19.17 по местному времени после успешного проведения ремонтных работ украинскими техниками в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что повторное подключение линии, поврежденной со 2 января, было критически важным шагом для ядерной безопасности.

Напомним, МАГАТЭ добилось согласия Украины и России на локальное прекращение огня для ремонта резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС.

Заметим, украинские военные сняли, как российская армия удерживает технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции. В НАЭК "Энергоатом" заявляют о ядерном терроризме и отмечают, что российские захватчики и дальше подвергают опасности Украину и весь мир, превратив захваченный гражданский объект в военную базу.

Автор:
Светлана Манько