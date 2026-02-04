Україна ініціювала зміни до статуту МАГАТЕ через дії Росії: що пропонує

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна пропонує внести зміни до статуту Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) через дії Росії, які загрожують ядерній безпеці.

Як пише Delo.ua, про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, наразі у МАГАТЕ немає чітких правил, які обмежуватимуть права держави, яка навмисно створює ризики для безпечного використання ядерної енергетики.

"Статут не передбачає заходів реагування у випадках, коли держава навмисно підриває умови для безпечного й надійного використання ядерної енергії, але водночас продовжує здійснювати всі управлінські права в межах МАГАТЕ", - наголосив Сибіга.

Він додав, що натомість Україна пропонує запровадити чіткий механізм, який дозволить у таких випадках тимчасово відсторонювати державу від ухвалення рішень у МАГАТЕ.

У зв’язку з цим Сибіга дав доручення направити відповідні пропозиції до Секретаріату МАГАТЕ та розповсюдити їх серед держав-членів.

"Ідеться не про політику, а про довіру, безпеку та справедливість", - підсумував очільник МЗС.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.

Попри складні безпекові умови Агентство продовжує інспекції на українських енергетичних об’єктах.

Також Україна попереджала МАГАТЕ про підготовку Росії до масованої атаки на на об’єкти та мережі, що забезпечують роботу атомних електростанцій.