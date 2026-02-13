Запланована подія 2

МАГАТЭ расширяет мониторинг еще на две важные для АЭС подстанции в Украине

Рафаэль Гросси.
Рафаэль Гросси. Фото: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет мониторинг еще на две важные для атомной энергетики электроподстанции в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, учитывая военные действия, общее количество наблюдаемых агентством подстанций возросло до 12.

Гросси отметил, что команда МАГАТЭ, посещавшая подстанцию на западе Украины, была вынуждена эвакуироваться из-за воздушной тревоги.

"Мы получаем всю информацию от своих сотрудников, работающих по всей Украине, чтобы знать из первых уст о влиянии этих атак на ядерную безопасность и защиту. Мы будем продолжать отчитываться о ситуации с ядерной безопасностью и защитой в Украине", - подытожил Гросси.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и гендиректор МАГАТЭ Гросси договорились о необходимости расширения мандата наблюдательных миссий агентства на АЭС в Украине для постоянного мониторинга не только собственно их состояния, но и критически важных для их работы электрических подстанций. В октябре было определено семь ключевых подстанций, на которых будет работать миссия МАГАТЭ.

Ранее в МАГАТЭ сообщали, что украинская электросеть вновь стала объектом военных действий, что привело к автоматическому отключению одного энергоблока АЭС и вынудило другие блоки снизить мощность.

До этого Украина предупреждала МАГАТЭ о подготовке России к массированной атаке на объекты и сети, обеспечивающие работу атомных электростанций.

Автор:
Светлана Манько