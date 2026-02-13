МАГАТЕ розширює моніторинг на ще дві важливі для АЕС підстанції в Україні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює моніторинг ще на дві важливі для атомної енергетики електропідстанції в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За його словами, враховуючи військові дії, загальна кількість підстанцій, які спостерігаються агентством, зросла до 12.

Гроссі зазначив, що команда МАГАТЕ, що відвідувала підстанцію на заході Україні, була змушена евакуюватися через повітряну тривогу.

"Ми отримуємо всю інформацію від своїх співробітників, які працюють по всій Україні, щоб знати з перших вуст про вплив цих атак на ядерну безпеку та захист. Ми продовжуватимемо звітувати про ситуацію з ядерною безпекою та захистом в Україні ", – підсумував Гроссі.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2025 року президент України Володимир Зеленський та гендиректор МАГАТЕ Гроссі домовилися про необхідність розширення мандата спостережних місій агентства на АЕС в Україні для постійного моніторингу не лише власне їхнього стану, а й стану критично важливих для їхньої роботи електричних підстанцій. У жовтні було визначено сім ключових підстанцій, на яких працюватиме місія МАГАТЕ.

Раніше в МАГАТЕ повідомляли, що українська електромережа знову стала об’єктом військових дій, що призвело до автоматичного відключення одного енергоблоку АЕС та змусило інші блоки знизити потужність.

До цього Україна попереджала МАГАТЕ про підготовку Росії до масованої атаки на на об’єкти та мережі, що забезпечують роботу атомних електростанцій.