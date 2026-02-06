Через удари по електромережі один енергоблок АЕС відключився — МАГАТЕ

Протягом минулих вихідних українська електромережа знову стала об’єктом військових дій, що призвело до автоматичного відключення одного енергоблоку АЕС та змусило інші блоки знизити потужність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Внаслідок бойових дій було відключено лінії електропередач, що з’єднують Україну із сусідніми країнами, спричинивши каскад аварійних відключень всередині країни. Чорнобильський майданчик зазнав повної втрати зовнішнього електропостачання та близько години працював на аварійних дизель-генераторах.

"Ця остання подія в електромережі України є яскравим нагадуванням про постійні ризики для ядерної безпеки (…) Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості, а також до повного дотримання семи незамінних принципів, щоб забезпечити проведення цих необхідних ремонтних робіт", — заявив Гроссі, закликавши до максимальної військової стриманості та дотримання семи ключових принципів ядерної безпеки.

На тлі посилення бойових дій МАГАТЕ розгорнуло двотижневу місію, у межах якої три команди агентства відвідують 10 критично важливих підстанцій, що забезпечують живлення українських АЕС. Мета місії — оцінити довгострокові пошкодження мережі, оглянути ремонтні роботи та визначити практичні кроки для підвищення стійкості зовнішніх джерел живлення станцій.

Це вже друга подібна місія за два місяці — попередня відбулася у грудні 2025 року та підтвердила кумулятивний вплив на роботу станцій і умови праці персоналу.

Місії агентства також фіксують зростання дронової активності поблизу АЕС: минулого тижня у зоні спостереження Чорнобильської АЕС зафіксовано 44 дрони, а поблизу Рівненської АЕС — ще кілька безпілотників, через що команда агентства тимчасово укривалася.

Водночас МАГАТЕ повідомляє, що протягом останніх двох тижнів ротації місій на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС відбулися безпечно.

Нагадаємо, 31 січня відбулися знеструмлення Одеської області, частини Києва та Київщини, Дніпропетровщини, а аварія в українській енергосистемі спричинила повне відключення електропостачання в Молдові.