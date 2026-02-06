Запланована подія 2

Из-за ударов по электросети один энергоблок АЭС отключился — МАГАТЭ

За прошедшие выходные украинская электросеть вновь стала объектом военных действий, что привело к автоматическому отключению одного энергоблока АЭС и заставило другие блоки снизить мощность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В результате боевых действий были отключены линии электропередач, соединяющие Украину с соседними странами, вызвав каскад аварийных отключений внутри страны. Чернобыльская площадка понесла полную потерю внешнего электроснабжения и около часа работала на аварийных дизель-генераторах.

"Это последнее событие в электросети Украины является ярким напоминанием о постоянных рисках для ядерной безопасности (…) Я еще раз призываю к максимальному военному воздержанию, а также к полному соблюдению семи незаменимых принципов, чтобы обеспечить проведение этих необходимых ремонтных работ", — заявил Гросси, призвав к максимальной военной сдержанности и соблюдению ядерных безопасности.

На фоне усиления боевых действий МАГАТЭ развернуло двухнедельную миссию, в рамках которой три команды агентства посещают 10 критически важных подстанций, обеспечивающих питание украинских АЭС. Цель миссии – оценить долгосрочные повреждения сети, осмотреть ремонтные работы и определить практические шаги по повышению устойчивости внешних источников питания станций.

Это уже вторая подобная миссия за два месяца – предыдущая состоялась в декабре 2025 года и подтвердила кумулятивное влияние на работу станций и условия труда персонала.

Миссии агентства также фиксируют рост дроновой активности вблизи АЭС: на прошлой неделе в зоне наблюдения Чернобыльской АЭС зафиксировано 44 дрона, а вблизи Ровенской АЭС еще несколько беспилотников, из-за чего команда агентства временно укрывалась.

В то же время МАГАТЭ сообщает, что за последние две недели ротации миссий на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС состоялись безопасно.

Напомним, 31 января произошли обесточивание Одесской области, части Киева и Киевщины, Днепропетровщины, а авария в украинской энергосистеме повлекла за собой полное отключение электроснабжения в Молдове.

Автор:
Татьяна Гойденко