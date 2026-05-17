Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Наличный курс:

USD

43,97

43,90

EUR

51,68

51,46

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина требует изменить международные правила ядерной безопасности из-за угрозы АЭС

МАГАТЕ
Украина требует изменить международные правила ядерной безопасности / Depositphotos

Украина призывает пересмотреть международные подходы к ядерной безопасности с учетом возникающих во время войны рисков. В Энергоатоме заявили о необходимости обновления стандартов МАГАТЭ и создания отдельного международного механизма защиты гражданских ядерных объектов в условиях вооруженных конфликтов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Энергоатом.

Как сообщили в компании, специалисты Энергоатома уже передали свои предложения к рабочему документу в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2026 года, которая продолжается в Нью-Йорке.

В Энергоатоме подчеркнули, что действующие стандарты МАГАТЭ и положения Договора о нераспространении ядерного оружия не учитывают сценарии захвата или военной оккупации ядерных объектов.

В компании подчеркивают, что опыт Украины стал беспрецедентным для мировой системы ядерной безопасности и должен использоваться для обновления международной архитектуры защиты атомной энергетики.

Также украинская сторона считает, что страна должна присоединиться к соавторам соответствующего документа, поскольку именно Украина первой столкнулась с угрозами такого масштаба для гражданской ядерной инфраструктуры.

Напомним. две недели назад МАГАТЭ начало новую миссию в Украине для проверки 14 электрических подстанций, обеспечивающих внешнее питание атомных электростанций. Оценка связана с рисками для ядерной безопасности из-за перебоев в энергосистеме.

Автор:
Татьяна Гойденко