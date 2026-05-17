Украина требует изменить международные правила ядерной безопасности из-за угрозы АЭС

Украина призывает пересмотреть международные подходы к ядерной безопасности с учетом возникающих во время войны рисков. В Энергоатоме заявили о необходимости обновления стандартов МАГАТЭ и создания отдельного международного механизма защиты гражданских ядерных объектов в условиях вооруженных конфликтов.

Как сообщили в компании, специалисты Энергоатома уже передали свои предложения к рабочему документу в рамках Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 2026 года, которая продолжается в Нью-Йорке.

В Энергоатоме подчеркнули, что действующие стандарты МАГАТЭ и положения Договора о нераспространении ядерного оружия не учитывают сценарии захвата или военной оккупации ядерных объектов.

В компании подчеркивают, что опыт Украины стал беспрецедентным для мировой системы ядерной безопасности и должен использоваться для обновления международной архитектуры защиты атомной энергетики.

Также украинская сторона считает, что страна должна присоединиться к соавторам соответствующего документа, поскольку именно Украина первой столкнулась с угрозами такого масштаба для гражданской ядерной инфраструктуры.

Напомним. две недели назад МАГАТЭ начало новую миссию в Украине для проверки 14 электрических подстанций, обеспечивающих внешнее питание атомных электростанций. Оценка связана с рисками для ядерной безопасности из-за перебоев в энергосистеме.