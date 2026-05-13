"Енергоатом" розпочинає власне виробництво компонентів ядерного палива

енергоатом
АТ "НАЕК "Енергоатом" реалізовує домовленості з компанією Westinghouse Electric Sweden AB щодо локалізації виробництва компонентів, які використовуються у паливних збірках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Зазначається, що філія компанії, ВП "Атоменергомаш" (АЕМ), отримав необхідні матеріали для виготовлення першої партії хвостовиків паливних збірок ВВЕР-1000.

Термін виробництва партії – чотири місяці. Виготовлені на українських потужностях компоненти використовуватимуться у виробництві палива для українських АЕС.

 "Запуск власного виробництва компонентів тепловидільних збірок є важливим етапом у реалізації стратегічної мети України зі зміцнення енергетичної безпеки та утвердження енергетичної незалежності. Крім того, триває процес кваліфікації ще одного компонента паливних збірок – головок для паливних касет", – прокоментував керівник "Енергоатома" Павло Ковтонюк.

Раніше Westinghouse Electric Sweden AB визнав ВП "Атоменергомаш" кваліфікованим та затвердженим постачальником компонентів ядерного палива ТВЗ для реакторів ВВЕР. 

Виробництво ядерного палива в Україні

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником  стала американська компанія Westinghouse. 

Технології США стали стандартом для українських енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440. 

Крім того, на базі відокремленого підрозділу" Енергоатома" створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже у 2027 році перша українська ТВЗ буде завантажена в активну зону енергоблоку. В подальшому НАЕК планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

 У липні 2025 року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.

Автор:
Світлана Манько