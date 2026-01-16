Запланована подія 2

Около 100 млн евро: Финляндия подготовила очередной пакет военной поддержки для Украины

Финский и украинский флаги
Финляндия предоставляет Украине 31-й пакет оборонной помощи / Depositphotos

Финляндия выделила Украине 31-й пакет военной помощи. Стоимость готовящихся к отправке вооружения и снаряжения оценивается примерно в 98 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны страны Антти Хякканен.

По словам министра, этот пакет помощи был сформирован максимально оперативно, чтобы удовлетворить самые неотложные потребности Украины.

Он также отметил, что программа закупок в финской промышленности по поддержке Киева реализуется по плану на этот год.

"Финляндия будет продолжать поддерживать Украину оборонным оборудованием, поскольку это самый эффективный способ содействовать справедливому миру… Помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсную ситуацию Вооруженных сил Финляндии", - подчеркнул министр обороны.

Он добавил, что по оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, подробная информация о конкретном содержании, способе доставки и графике оказания помощи не будет предоставляться.

Напомним, Финляндия присоединилась к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Финляндия присоединилась к инициативе не сразу, что связано с ограниченным бюджетом и предыдущей политикой правительства, направленной на поддержку Украины через закупки в собственной финской промышленности.

Автор:
Татьяна Бессараб