Украина получит от Финляндии военную технику на €43 млн

Финляндия приняла решение передать Украине 32-й пакет военной помощи стоимостью около 43 млн евро. В него войдет военная техника, в частности, закупленная у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба Министерства обороны.

Военная помощь Украине

Стоимость 32-го пакета военной помощи Финляндии для Украины составляет около 43 млн. евро. В него входит, в частности, оборудование и материалы, закупленные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины.

По информации Министерства обороны Финляндии, общий объем военной техники, переданной Украине с начала полномасштабной войны, уже составил 3,2 млрд евро.

В финском оборонном ведомстве подчеркивают, что страна и дальше будет оказывать Украине военную поддержку в соответствии с утвержденным планом. Кроме отдельных пакетов помощи, Финляндия участвует в ряде международных коалиций по развитию оборонного потенциала, направленных на усиление возможностей украинских сил обороны.

Из соображений безопасности и оперативной целесообразности детали состава, способов и графика доставки помощи не разглашаются. В то же время при формировании пакета были учтены как потребности Украины, так и имеющиеся ресурсы Вооруженных сил Финляндии.

Напомним, Финляндия присоединилась к программе PURL, которая предусматривает отправку американского оружия в Украину за счет европейских стран. Финляндия присоединилась к инициативе не сразу, что связано с ограниченным бюджетом и предыдущей политикой правительства, направленной на поддержку Украины через закупки в собственной финской промышленности.