Контроль за рибним господарством: Україна отримала від ЄС сучасне обладнання за понад $135 тис.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) передала Інституту рибного господарства, екології моря та океанографії сучасне наукове та технічне обладнання вартістю 135,7 тис. доларів США.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Це дозволить відновити системний науковий моніторинг водних біоресурсів, посилити управління рибним господарством на основі даних та наближення України до стандартів Європейського Союзу, наголошує пресслужба.

До переданого оснащення увійшли: два автомобілі для виїздів наукових груп на польові дослідження, два човни з причепами для експедицій на внутрішніх водоймах України, сучасне оптичне обладнання - зокрема шість мікроскопів для гідробіологічних та іхтіологічних досліджень, комплекти аналізаторів води для гідрологічних, гідрохімічних та екологічних вимірювань, а також портативний ехолот з різночастотними датчиками, станцією керування та програмним забезпеченням для оцінки стану та запасів водних біоресурсів.

Отримане обладнання дозволить відновити наукові дослідження безпосередньо на водоймах, проводити польові експедиції, оцінювати стан рибних запасів та водних екосистем, а також формувати надійну доказову базу для визначення сталих обсягів вилову та ухвалення управлінських рішень за європейськими стандартами.

"Розвиток і системне оновлення матеріально-технічної бази наукових установ є ключовою умовою для якісних досліджень у сфері рибного господарства. Сучасне обладнання розширює можливості польового та лабораторного моніторингу водних біоресурсів, підвищує точність збору й аналізу даних та забезпечує їх практичне використання під час ухвалення управлінських рішень", – наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок, який також був присутнім на заході, подякував ФАО за підтримку та підкреслив, що отримане обладнання значно розширює можливості для системного моніторингу водних біоресурсів і сприяє розвитку наукового потенціалу галузі навіть в умовах воєнного часу.

У свою чергу, керівниця Офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова заявила, що організація й надалі надаватиме експертну та довгострокову підтримку для сталого розвитку рибного сектору. Разом із Європейським Союзом ФАО сприятиме отриманню якісних даних, відповідальному управлінню біоресурсами та модернізації інституцій в Україні.

Фото: Мінекономіки

Довідково:

Обладнання є частиною проєкту "Комплексне, конкурентоспроможне та економічно раціональне створення ланцюжків доданої вартості у сільському, рибному та лісовому господарствах" та підтримує реалізацію державної політики у сфері рибного господарства, яку впроваджує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України у співпраці з Держрибагенством.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року на більшості водойм України ввели заборону на вилов раків. Це робиться для збереження їхньої популяції протягом важливого періоду спарювання, виношування ікри та першої линьки.