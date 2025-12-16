Контроль за рыбным хозяйством: Украина получила от ЕС современное оборудование свыше $135 тыс.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала Институту рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии современное научное и техническое оборудование стоимостью 135,7 тыс. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Это позволит восстановить системный научный мониторинг водных биоресурсов, усилить управление рыбным хозяйством на основе данных и приближения Украины к стандартам Европейского Союза, отмечает пресс-служба.

В переданное оснащение вошли: два автомобиля для выездов научных групп на полевые исследования, две лодки с прицепами для экспедиций на внутренних водоемах Украины, современное оптическое оборудование - в частности шесть микроскопов для гидробиологических и ихтиологических исследований, комплекты анализаторов воды для гидрологических, гидрохимических и экологических измерений, а также портатив и программное обеспечение для оценки состояния и запасов водных биоресурсов.

Полученное оборудование позволит восстановить научные исследования непосредственно на водоемах, проводить полевые экспедиции, оценивать состояние рыбных запасов и водных экосистем, а также формировать надежную доказательную базу для определения устойчивых вылова и принятия управленческих решений по европейским стандартам.

"Развитие и системное обновление материально-технической базы научных учреждений является ключевым условием для качественных исследований в сфере рыбного хозяйства. Современное оборудование расширяет возможности полевого и лабораторного мониторинга водных биоресурсов, повышает точность сбора и анализа данных и обеспечивает их практическое использование при принятии управленческих хозяйств", – подчеркнул заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок, также присутствовавший на мероприятии, поблагодарил ФАО за поддержку и подчеркнул, что полученное оборудование значительно расширяет возможности для системного мониторинга водных биоресурсов и способствует развитию научного потенциала отрасли даже в условиях военного времени.

В свою очередь, руководительница Офиса ФАО в Украине Шахноза Муминова заявила, что организация и дальше будет оказывать экспертную и долгосрочную поддержку для устойчивого развития рыбного сектора. Вместе с Европейским Союзом, ФАО будет способствовать получению качественных данных, ответственному управлению биоресурсами и модернизации институтов в Украине.

Фото: Минэкономики

Справка:

Оборудование является частью проекта "Комплексное, конкурентоспособное и экономически рациональное создание цепочек добавленной стоимости в сельском, рыбном и лесном хозяйствах" и поддерживает реализацию государственной политики в сфере рыбного хозяйства, внедряемой Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в сотрудничестве с Госрыбагенством.

Напомним, с 1 декабря 2025 года на большинстве водоемов Украины был введен запрет на отлов раков. Это делается для сохранения их популяции в течение значимого периода спаривания, вынашивания икры и первой линьки.