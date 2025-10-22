- Категория
Промышленный лов рыбы в Украине достиг почти 6 тысяч тонн: внутренние водоемы компенсируют потерю морей
За январь-сентябрь промышленные рыбаки во внутренних водоемах Украины суммарно выловили 5915 тонн рыбы. Эти показатели особенно важны ввиду полной остановки морского промысла из-за военной агрессии РФ.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госрыбагентства.
Структура вылова
Традиционно лидером промыслового вылова является карась серебристый – 2030 тонн. Основу промысла также формируют:
- лещ – 1198 тонн;
- тараня (сплетня) – 784 тонны;
- плоскирка – 540 тонн;
- судак – 271 тонна;
- растительноядные виды рыб (толстолоб и белый амур) – 247 тонн;
- окунь обычный – 158 тонн;
- селедка черноморская – 144 тонны;
- синяк – 115 тонн;
- сом – 89 тонн;
- сазан – 81 тонна.
Стратегическая важность внутреннего рыболовства
Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок подчеркнул: "Приведенные показатели отлова рыбы, несмотря на полную остановку морского промысла из-за военной агрессии РФ, подчеркивают стратегическую важность рыболовства во внутренних водоемах. В условиях военного времени эффективное использование потенциала наших водохранилищ, лиманов и рек безопасности становится ключевым".
По данным Госрыбагентства, из-за заблокированных Черного и Азовского моря фактически не вылавливаются морские виды (калкан, глось, кефалевые, хамса, рапана, креветка, пиленгас и другие), ранее составлявшие значительную долю.
Водоемы-лидеры по объемам вылова
Больше всего водных биоресурсов с начала года добыто в таких водоемах:
- Кременчугское водохранилище – 2798 тонн;
- Каменском водохранилище – 1270 тонн;
- Днепровском водохранилище – 505 тонн;
- Киевском водохранилище – 338 тонн;
- Каневском водохранилище – 336 тонн;
- низовья реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровском лимане – 280 тонн;
- Днепровско-Бугская устьевая система – 163 тонны;
- река Дунай – 144 тонны;
- Тилигульский лиман – 44 тонны;
- Березанский лиман – 20 тонн;
- река Днепр в пределах Черниговской области – 13 тонн;
- река Десна с озерами в пределах Черниговской области – 4 тонны.
Напомним, с 8 октября в Украине начался прием заявок на государственную компенсацию расходов на рыбные хозяйства. Программа предусматривает частичное возмещение до 30% затрат на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала (малька рыбы) для зарыбления водоемов.