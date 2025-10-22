Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Промышленный лов рыбы в Украине достиг почти 6 тысяч тонн: внутренние водоемы компенсируют потерю морей

рыба
Украина увеличила промышленный лов рыбы во внутренних водоемах. / Freepik

За январь-сентябрь промышленные рыбаки во внутренних водоемах Украины суммарно выловили 5915 тонн рыбы. Эти показатели особенно важны ввиду полной остановки морского промысла из-за военной агрессии РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госрыбагентства.

Структура вылова

Традиционно лидером промыслового вылова является карась серебристый – 2030 тонн. Основу промысла также формируют:

  • лещ – 1198 тонн;
  • тараня (сплетня) – 784 тонны;
  • плоскирка – 540 тонн;
  • судак – 271 тонна;
  • растительноядные виды рыб (толстолоб и белый амур) – 247 тонн;
  • окунь обычный – 158 тонн;
  • селедка черноморская – 144 тонны;
  • синяк – 115 тонн;
  • сом – 89 тонн;
  • сазан – 81 тонна.

Стратегическая важность внутреннего рыболовства

Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок подчеркнул: "Приведенные показатели отлова рыбы, несмотря на полную остановку морского промысла из-за военной агрессии РФ, подчеркивают стратегическую важность рыболовства во внутренних водоемах. В условиях военного времени эффективное использование потенциала наших водохранилищ, лиманов и рек безопасности становится ключевым".

По данным Госрыбагентства, из-за заблокированных Черного и Азовского моря фактически не вылавливаются морские виды (калкан, глось, кефалевые, хамса, рапана, креветка, пиленгас и другие), ранее составлявшие значительную долю.

Водоемы-лидеры по объемам вылова

Больше всего водных биоресурсов с начала года добыто в таких водоемах:

  • Кременчугское водохранилище – 2798 тонн;
  • Каменском водохранилище – 1270 тонн;
  • Днепровском водохранилище – 505 тонн;
  • Киевском водохранилище – 338 тонн;
  • Каневском водохранилище – 336 тонн;
  • низовья реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровском лимане – 280 тонн;
  • Днепровско-Бугская устьевая система – 163 тонны;
  • река Дунай – 144 тонны;
  • Тилигульский лиман – 44 тонны;
  • Березанский лиман – 20 тонн;
  • река Днепр в пределах Черниговской области – 13 тонн;
  • река Десна с озерами в пределах Черниговской области – 4 тонны.

Напомним, с 8 октября в Украине начался прием заявок на государственную компенсацию расходов на рыбные хозяйства. Программа предусматривает частичное возмещение до 30% затрат на выращивание или приобретение рыбопосадочного материала (малька рыбы) для зарыбления водоемов.

Автор:
Татьяна Ковальчук