Больше всего антарктического криля. Более 21 500 тонн рыбы выловили украинские предприятия

Улов украинских предприятий рыбной отрасли за 5 месяцев этого года составил более 21 500 тонн, несмотря на заблокированный промысел в Черном и Азовском морях. Основной объем в 18 904 тонн составляет антарктический криль.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

По данным ведомства, за январь-май 2025 года общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 21 503 тонны.

Как сообщается, больше всего водных биоресурсов выловлено в районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики.

Какую рыбу выловили

Промышленными рыболовами в водоемах Украины выловлено 1350 тонн водных биоресурсов.

В частности, в водохранилищах Днепра добыто 912 тонн рыбы и других водных биоресурсов, внизу реки Днестр (с озерами, рукавом Турунчук) и Днестровском лимане – 224 тонны, реке Дунай – 121 тонну, Днепровско-Бугской устьевой тонн, Березанский лиман – 4 тонны, других водоемах – 6 тонн.

Основу отлова составляли:

карась серебристый – 583 тонны;

лещ – 294 тонны;

селедка черноморская – 131 тонна;

сплетня (тараня) – 83 тонны;

плоскирка – 66 тонн.

Также за январь-май выловлено 650 тонн товарной продукции аквакультуры.

Кроме того, в определенных районах деятельности территориальных органов Госрыбагентства работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРГ), объединяющие элементы промыслового отлова и аквакультуры. Всего с начала года в режиме СТРГ было добыто 599 тонн водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве напомнили, что из-за военной агрессии РФ промысел в Черном и Азовском морях остается заблокированным.

Главные производители рыбы

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в прошлом году главными производителями рыбы стали пять регионов Украины.

Черкасская (4400 т);

Львовская (1543 т);

Хмельницкая (1517 т);

Кировоградская (1456 т);

Сумская (1403 т).

Среди видов рыб в 2024 году больше вырастили карпа — 8 896 т, а меньше всего осетровых — 72 т. Кроме того, популярными у производителей были: толстолоб – 4 434 т, белый амур – 637 т, судак – 1 854 т, лососевые – 396 т, сомовые – 273 т, щука – 211 т. Производство пищевой икры составило 4,3 т.

Добавим, Кабинет министров принял постановление, запускающее новый инструмент государственной поддержки аквакультуры. Впервые в истории часть средств, полученных от электронных торгов на право специального использования водных биоресурсов, будет направляться исключительно на зарыбление украинских водоемов.