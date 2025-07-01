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Найбільше антарктичного криля. Понад 21 500 тонн риби виловили українські підприємства

риба
Фото: Freepik

Вилов українських підприємств рибної галузі за 5 місяців цього року становив понад 21 500 тонн, незважаючи на заблокований промисел у Чорному та Азовському морях. Основний обсяг у 18 904 тонни становить антарктичний криль.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.

За даними відомства, протягом січня-травня 2025 року загальний обсяг вилову риби та інших водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України склав 21 503 тонни.

Як повідомляється, найбільше водних біоресурсів виловлено у районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Там судном під державним прапором України від початку року добуто 18 904 тонни антарктичного криля.

Фото 2 — Найбільше антарктичного криля. Понад 21 500 тонн риби виловили українські підприємства

Яку рибу виловили

Промисловими рибалками у водоймах України виловлено 1 350 тонн водних біоресурсів.

Зокрема, у водосховищах Дніпра добуто 912 тонн риби та інших водних біоресурсів, пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані – 224 тонни, річці Дунай – 121 тонну, Дніпровсько-Бузькій гирловій системі – 71 тонну, Тилігульському лимані – 12 тонн, Березанському лимані – 4 тонни, інших водоймах – 6 тонн.

Основу вилову становили:

  • карась сріблястий – 583 тонни;
    • лящ – 294 тонни;
      • оселедець чорноморський – 131 тонна;
        • плітка (тараня) – 83 тонни;
          • плоскирка – 66 тонн.

            Також протягом січня-травня виловлено 650 тонн товарної продукції аквакультури.

            Окрім того, у визначених районах діяльності територіальних органів Держрибагентства працюють спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи промислового вилову й аквакультури. Всього від початку року в режимі СТРГ добуто 599 тонн водних біоресурсів.

             У Держрибагентстві нагадали, що через військову агресію РФ промисел у Чорному та Азовському морях залишається заблокованим.

            Головні виробники риби

            За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, у минулому році головними виробниками риби стали п’ять регіонів України.

            • Черкаська (4 400 т); 
            • Львівська (1 543 т); 
            • Хмельницька (1 517 т); 
            • Кіровоградська (1 456 т); 
            • Сумська (1 403 т).

            Серед видів риб у 2024 році найбільше виростили коропа — 8 896 т, а найменше осетрових — 72 т. Крім того, популярними у виробників були: товстолоб — 4 434 т, білий амур — 637 т, судак — 1 854 т, лососеві — 396 т, сомові — 273 т, щука — 211 т. Виробництво харчової ікри склало 4,3 т.

            Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка запускає новий інструмент державної підтримки аквакультури. Вперше в історії частина коштів, отриманих від електронних торгів на право спеціального використання водних біоресурсів, буде спрямовуватись виключно на зариблення українських водойм.

            Автор:
            Світлана Манько