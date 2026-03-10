Крупнейший банк Индии отказывается платить за российскую нефть

Государственный банк Индии (SBI) отказывается проводить транзакции за российскую нефть даже после того, как страна получила временное разрешение на импорт правительства США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

После временного снятия ограничений на импорт российской нефти для Индии крупнейший кредитор страны не уверен, как долго продлится эта льгота.

В финучреждении считают, что такая активность может иметь последствия, ведь у банка есть значительный кредитный портфель на мировых рынках. Также там опасаются репутационных рисков, сообщили источники.

Позиция банка отмечает, что краткосрочное смягчение санкций США мало способствует восстановлению финансовых каналов, поддерживающих закупку Индией российской нефти.

Осторожный подход SBI также предопределен стремлением банка защитить значительную долю в американском бизнесе (26% международного кредитного портфеля) на фоне обострения геополитической напряженности.

Однако некоторые банки в Индии были готовы рассмотреть финансирование закупок российской нефти в конце прошлого года при условии, что они не попадут в черный список и не выйдут за пределы требований санкций, сообщает Bloomberg.

Что известно о разрешении Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США предоставило Индии 30-дневное освобождение от санкций, которое "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть", застрявшую на танкерах в море.

В Министерстве финансов США считают, что эта временная мера облегчит давление, вызванное попытками Ирана взять в заложники мировую энергетику

Напомним, Индийская корпорация Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей. Однако пока Индия вынуждена искать альтернативные маршруты, поскольку около 40% нефти страна традиционно получает через Ормузский пролив.