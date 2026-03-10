Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейший банк Индии отказывается платить за российскую нефть

танкер Индия нефть
В Индии не спешат платить за российскую нефть, застрявшую на танкерах в море. Фото: Indiadiatimes

Государственный банк Индии (SBI) отказывается проводить транзакции за российскую нефть даже после того, как страна получила временное разрешение на импорт правительства США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

После временного снятия ограничений на импорт российской нефти для Индии крупнейший кредитор страны не уверен, как долго продлится эта льгота.

В финучреждении считают, что такая активность может иметь последствия, ведь у банка есть значительный кредитный портфель на мировых рынках. Также там опасаются репутационных рисков, сообщили источники.

Позиция банка отмечает, что краткосрочное смягчение санкций США мало способствует восстановлению финансовых каналов, поддерживающих закупку Индией российской нефти.

Осторожный подход SBI также предопределен стремлением банка защитить значительную долю в американском бизнесе (26% международного кредитного портфеля) на фоне обострения геополитической напряженности.

Однако некоторые банки в Индии были готовы рассмотреть финансирование закупок российской нефти в конце прошлого года при условии, что они не попадут в черный список и не выйдут за пределы требований санкций, сообщает Bloomberg.

Что известно о разрешении Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США предоставило Индии 30-дневное освобождение от санкций, которое "позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть", застрявшую на танкерах в море.

В Министерстве финансов США считают, что эта временная мера облегчит давление, вызванное попытками Ирана взять в заложники мировую энергетику

Напомним, Индийская корпорация Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей. Однако пока Индия вынуждена искать альтернативные маршруты, поскольку около 40% нефти страна традиционно получает через Ормузский пролив.

Автор:
Ольга Сичь