Найбільший банк Індії відмовляється платити за російську нафту

Державний банк Індії (SBI) відмовляється проводити транзакції за російську нафту навіть після того, як країна отримала тимчасовий дозвіл на імпорт від уряду США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Після тимчасового зняття обмежень на імпорт російської нафти для Індії найбільший кредитор країни не впевнений, як довго триватиме ця пільга.

У фінустанові вважають, що така активність може мати наслідки, адже банк має значний кредитний портфель на світових ринках. Також там побоюються репутаційних ризиків, повідомили джерела.

Банк наголошує, що короткострокове пом'якшення санкцій США мало сприяє відновленню фінансових каналів, які підтримують закупівлю Індією російської нафти.

Обережний підхід SBI також зумовлений прагненням банку захистити значну частку в американському бізнесі (26% міжнародного кредитного портфеля) на тлі загострення геополітичної напруженості.

Проте деякі банки в Індії були готові розглянути фінансування закупівель російської нафти наприкінці минулого року, за умови, що вони не потраплять до чорного списку та не вийдуть за межі вимог санкцій, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про дозвіл Індії купувати російську нафту

Міністерство фінансів США надало Індії 30-денне звільнення від санкцій, яке "дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту", яка застрягла на танкерах у морі.

У Міністерстві фінансів США вважають, що ця тимчасова міра полегшить тиск, спричинений спробами Ірану взяти в заручники світову енергетику

Нагадаємо, Індійська корпорація Reliance Industries придбала значну партію російської нафти з поставкою у березні. Обсяг закупівлі становить щонайменше 6 мільйонів барелів. Однак наразі Індія змушена шукати альтернативні маршрути, оскільки близько 40% нафти країна традиційно отримує через Ормузьку протоку.