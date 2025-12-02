Запланована подія 2

Техніка для армії на 6 млрд грн: як маркетплейс DOT-Chain Defence підтримує оборону

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

За чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військовим передано техніку на суму понад 6 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

DOT-Chain Defence посилив фронт

За чотири місяці роботи маркетплейсу DOT-Chain Defence військові отримали майже 144 000 одиниць техніки від 90 виробників, що щодня сприяють зміцненню оборонних спроможностей країни.

Нова система організації постачання дозволяє бригадам самостійно визначати потреби, а всі юридичні, фінансові та організаційні процедури бере на себе "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони.

Наразі DOT-Chain Defence охоплює 184 бригади ЗСУ та 2 корпуси Нацгвардії. Проєкт є одним із ключових цифрових рішень для забезпечення оборонного сектору.

Результати роботи підтвердили ефективність цифрового підходу: він забезпечує швидке, прозоре та максимально адресне постачання техніки військовим.

Як працює DOT-Chain Defence?

Платформа об'єднує в єдину систему військових, виробників та державу:

  • військові вибирають і замовляють потрібні БпЛА, можуть бронювати моделі, що знаходяться у виробництві, бачать терміни їх виготовлення та залишають відгуки; 
  • виробники розміщують свою продукцію, оновлюють інформацію про наявність і терміни, а також отримують прямий зворотний зв’язок від замовників; 
  • держава (в особі Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу) організовує оплату і постачання, закриває весь документообіг і забезпечує стабільну та безпечну роботу системи.

Нагадаємо, за перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.

Автор:
Ольга Опенько