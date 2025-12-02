Техника для армии на 6 млрд грн: как маркетплейс DOT-Chain Defence поддерживает оборону

За четыре месяца работы маркетплейса DOT-Chain Defence военным передана техника на сумму более 6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

DOT-Chain Defence усилил фронт

За четыре месяца работы маркетплейс DOT-Chain Defence военные получили почти 144 000 единиц техники от 90 производителей, ежедневно способствующих укреплению оборонных способностей страны.

Новая система организации снабжения позволяет бригадам самостоятельно определять потребности, а все юридические, финансовые и организационные процедуры берет на себя "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны.

В настоящее время DOT-Chain Defence охватывает 184 бригады ВСУ и 2 корпуса Нацгвардии. Проект является одним из ключевых решений для обеспечения оборонного сектора.

Результаты работы подтвердили эффективность цифрового подхода: он обеспечивает быстрые, прозрачные и максимально адресные поставки техники военным.

Как работает DOT-Chain Defence?

Платформа объединяет в единую систему военных, производителей и государство:

военные выбирают и заказывают нужные БпЛА, могут бронировать находящиеся в производстве модели, видят сроки их изготовления и оставляют отзывы;

производители размещают свою продукцию, обновляют информацию о наличии и сроках, а также получают прямую обратную связь от заказчиков;

государство (в лице Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла) организует оплату и поставки, закрывает весь документооборот и обеспечивает стабильную и безопасную работу системы.

Напомним, с а первый месяц после запуска системы DOT-Chain Defence на передовую было отправлено 5,6 тысяч дронов общей стоимостью 216 миллионов гривен.