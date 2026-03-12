Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони та співпрацюватимуть в енергетичній сфері

Президент Румунії Нікушор Дан після перемовин із президентом України Володимиром Зеленським повідомив про підписання українсько-румунських двосторонніх документів щодо спільного виробництва безпілотників та партнерства в енергетичній сфері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресконференцію президентів.

За словами Дана, підписані документи відкривають "новий розділ довіри" у двосторонніх стосунках і закріплюють співпрацю в стратегічних галузях.

"Ми говорили про нашу співпрацю у військовій сфері і один з підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів в Румунії… Ми говорили про спільні проєкти в сфері енергетики і один з підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері", — зазначив Дан на спільній пресконференції в Бухаресті.

Президент Румунії додав, що підписана декларація про стратегічне партнерство є важливим кроком у двосторонніх відносинах. Він наголосив, що історична недовіра між країнами була подолана з початком війни у 2022 році, а тепер сторони готові довіряти одна одній і спільно діяти в регіоні.

Під час зустрічі обговорювалася також підтримка євроінтеграції України, і Дан підтвердив, що Румунія підтримує цей процес. Він також запросив Зеленського взяти участь у зустрічі «Бухарестської дев’ятки», яка відбудеться в травні в Бухаресті.

Нагадаємо, про те, що Румунія планує співпрацювати з Україною у створенні безпілотників у рамках нового механізму фінансування оборони ЄС стало відомо ще у вересні минулого року.