Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони та співпрацюватимуть в енергетичній сфері

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони / Скриншот відео

Президент Румунії Нікушор Дан після перемовин із президентом України Володимиром Зеленським повідомив про підписання українсько-румунських двосторонніх документів щодо спільного виробництва безпілотників та партнерства в енергетичній сфері.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресконференцію президентів.

 За словами Дана, підписані документи відкривають "новий розділ довіри" у двосторонніх стосунках і закріплюють співпрацю в стратегічних галузях.

"Ми говорили про нашу співпрацю у військовій сфері і один з підписаних документів стосується саме спільного виробництва дронів в Румунії… Ми говорили про спільні проєкти в сфері енергетики і один з підписаних документів стосується саме партнерства між нами в енергетичній сфері", — зазначив Дан на спільній пресконференції в Бухаресті.

Президент Румунії додав, що підписана декларація про стратегічне партнерство є важливим кроком у двосторонніх відносинах. Він наголосив, що історична недовіра між країнами була подолана з початком війни у 2022 році, а тепер сторони готові довіряти одна одній і спільно діяти в регіоні.

Під час зустрічі обговорювалася також підтримка євроінтеграції України, і Дан підтвердив, що Румунія підтримує цей процес. Він також запросив Зеленського взяти участь у зустрічі «Бухарестської дев’ятки», яка відбудеться в травні в Бухаресті.

Нагадаємо, про те, що Румунія планує співпрацювати з Україною у створенні безпілотників у рамках нового механізму фінансування оборони ЄС стало відомо ще у вересні минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко