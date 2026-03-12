Украина и Румыния будут совместно производить дроны и сотрудничать в энергетической сфере

Президент Румынии Никушор Дан после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о подписании украино-румынских двусторонних документов относительно совместного производства беспилотников и партнерства в энергетической сфере.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-конференцию президентов.

По словам Дана, подписанные документы открывают "новый раздел доверия" в двусторонних отношениях и закрепляют сотрудничество в стратегических областях.

"Мы говорили о нашем сотрудничестве в военной сфере и один из подписанных документов касается именно совместного производства дронов в Румынии… Мы говорили о совместных проектах в сфере энергетики и один из подписанных документов касается именно партнерства между нами в энергетической сфере", - отметил Дан на совместной пресс-конференции в Бухаресте.

Президент Румынии добавил, что подписанное право на стратегическое партнерство является важным шагом в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что историческое недоверие между странами было преодолено с началом войны в 2022 году, а теперь стороны готовы доверять друг другу и совместно действовать в регионе.

В ходе встречи также обсуждалась поддержка евроинтеграции Украины, и Дан подтвердил, что Румыния поддерживает этот процесс. Он также пригласил Зеленского принять участие во встрече Бухарестской девятки, которая состоится в мае в Бухаресте.

Напомним, что Румыния планирует сотрудничать с Украиной в создании беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны ЕС стало известно еще в сентябре прошлого года.