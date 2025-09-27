Украина и Румыния планируют совместное производство дронов

Румыния намерена сотрудничать с Украиной в создании беспилотников в рамках нового механизма финансирования обороны ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Румыния имеет 650 км общей границы с Украиной. С начала полномасштабной войны РФ дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии, а их обломки более 20 раз падали на ее территорию.

Румыния уже начала переговоры с Украиной, ведь украинские технологии беспилотников "испытаны в боевых условиях в больших масштабах". Проект планируется реализовать в рамках инициативы ЕС по перевооружению SAFE.

В рамках программы финансирования SAFE (Security Action for Europe) Румыния получит 16,6 млрд. евро. Это позволит финансировать военные закупки на уровне около 1% ВВП ежегодно в течение пяти лет.

В настоящее время ПВО Румынии включает в себя F-16, системы Patriot, HIMARS, южнокорейские ракеты Chiron и немецкие зенитные пушки Gepard. По словам источника, именно Chiron и Gepard являются самым экономичным способом защиты от дронов, однако обеспечить полный контроль границы такими средствами слишком дорого.

Рост напряженности на восточном фланге Европы подтверждают и последние инциденты: Эстония обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства, Дания закрывала аэропорты по подозрению в наличии дронов, а самолеты НАТО сбивали российские беспилотники над Польшей.

Напомним, Европейский Союз планирует потратить миллиарды евро на строительство "стены дронов" на своей восточной границе, чтобы закрыть пробелы в безопасности НАТО. Основой проекта станут технологии, опробованные в боях в Украине.