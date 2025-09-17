ЕС хочет создать "стену дронов" на границе с Россией, используя украинские технологии

Европейский Союз планирует потратить миллиарды евро на строительство "стены дронов" на своей восточной границе, чтобы закрыть пробелы в безопасности НАТО. Основой проекта станут технологии, опробованные в боях в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Причиной стал инцидент с российскими беспилотниками, недавно вторгшимися в воздушное пространство Польши и Румынии. По словам экспертов, НАТО до сих пор вынуждено применять слишком дорогостоящие системы противовоздушной обороны против дешевых аппаратов, что создает серьезную уязвимость.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа должна «создать стену дронов» — единственную интегрированную систему, способную реагировать на атаки в режиме реального времени. Для этого ЕС формирует "альянс дронов" с Киевом и выделяет 6 млрд. евро на совместную индустриализацию украинских решений.

Украинский опыт оказался ключевым:

для борьбы с дронами Shahed создана общенациональная система акустических сенсоров, определяющих их звук;

сотни мобильных групп с зенитками и пулеметами учатся быстро уничтожать дроны, что значительно дешевле применения ракет. Эта модель уже подражает Литве, Латвии и Румынии.

Отмечается, что страны восточного фланга НАТО (Польша, страны Балтии, Финляндия) получат около €100 млрд оборонных кредитов из общего пакета в €150 млрд.

В то же время эксперты отмечают: успех будет зависеть от совместных действий.

"Нельзя допустить, чтобы каждая страна действовала по-разному. Россия только подстроит свою тактику под наши слабые места", - отметил один из чиновников ЕС.

Пока ЕС выстраивает новую систему обороны, НАТО уже развернула миссию Eastern Sentry с использованием самолетов, кораблей и систем наблюдения вдоль границ от Финляндии до Болгарии.

Добавим, недавно министр обороны Украины Денис Шмигаль заявил, что Великобритания будет производить украинские дроны-перехватчики. Для начала планируется изготовление первой тысячи дронов – все они будут доставлены в Украину.