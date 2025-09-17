ЄС хоче створити "стіну дронів" на кордоні з Росією, використовуючи українські технології

Європейський Союз планує витратити мільярди євро на побудову "стіни дронів" на своєму східному кордоні, щоб закрити прогалини у безпеці НАТО. Основою проєкту стануть технології, випробувані в боях в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Причиною став інцидент із російськими безпілотниками, які нещодавно вторглися у повітряний простір Польщі та Румунії. За словами експертів, НАТО досі змушене застосовувати надто дорогі системи протиповітряної оборони проти дешевих апаратів, що створює серйозну вразливість.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має «створити стіну дронів» — єдину інтегровану систему, здатну реагувати на атаки у режимі реального часу. Для цього ЄС формує "альянс дронів" із Києвом та виділяє €6 млрд на спільну індустріалізацію українських рішень.

Український досвід виявився ключовим:

для боротьби з дронами Shahed створено загальнонаціональну систему акустичних сенсорів, які визначають їхній звук;

сотні мобільних груп зі зенітками та кулеметами навчаються швидко знищувати дрони, що значно дешевше, ніж застосування ракет. Цю модель вже наслідують Литва, Латвія та Румунія.

Зазначається, країни східного флангу НАТО (Польща, країни Балтії, Фінляндія) отримають близько €100 млрд оборонних кредитів із загального пакета у €150 млрд.

Водночас експерти наголошують: успіх залежатиме від спільних дій.

"Не можна допустити, щоб кожна країна діяла по-різному. Росія лише підлаштує свою тактику під наші слабкі місця", — зазначив один із чиновників ЄС.

Поки ЄС вибудовує нову оборонну систему, НАТО вже розгорнуло місію Eastern Sentry з використанням літаків, кораблів та систем спостереження вздовж кордонів від Фінляндії до Болгарії.

Додамо, недавно міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів – усі вони будуть доставлені в Україну.