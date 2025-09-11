Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі для захисту від російських повітряних атак

Denys_Smyhal
Британія та Україна уклали угоду про виробництво дронів-перехоплювачівt.me/Denys_Smyhal

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Угода була підписана під час зустрічі Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі з представниками України в Лондоні, що стало продовженням домовленостей між главами держав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Згідно з угодою, перша партія виробництва становитиме 1000 дронів. Усі вони будуть поставлені в Україну для посилення її обороноздатності. Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору Росії.

"Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", - наголосив глава Міноборони. 

Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти реалізації домовленостей. Ця угода є важливим кроком у втіленні Угоди про столітнє партнерство між Україною та Великою Британією.

Також було підбито підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординовано дії на наступну зустріч, заплановану на жовтень.  

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Данії стартувала перша лінія спільного виробництва дронів у рамках європейського копродакшну. Цей проєкт є важливим для України та стане моделлю для подальшого запуску подібних ліній з іншими країнами Європи.

Автор:
Тетяна Бесараб