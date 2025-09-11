Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі для захисту від російських повітряних атак

Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Угода була підписана під час зустрічі Міністра оборони Великої Британії Джона Гілі з представниками України в Лондоні, що стало продовженням домовленостей між главами держав.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Згідно з угодою, перша партія виробництва становитиме 1000 дронів. Усі вони будуть поставлені в Україну для посилення її обороноздатності. Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору Росії.

"Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", - наголосив глава Міноборони.

Під час зустрічі сторони обговорили практичні аспекти реалізації домовленостей. Ця угода є важливим кроком у втіленні Угоди про столітнє партнерство між Україною та Великою Британією.

Також було підбито підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординовано дії на наступну зустріч, заплановану на жовтень.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Данії стартувала перша лінія спільного виробництва дронів у рамках європейського копродакшну. Цей проєкт є важливим для України та стане моделлю для подальшого запуску подібних ліній з іншими країнами Європи.