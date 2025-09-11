Британия будет производить украинские дроны-перехватчики для защиты от российских воздушных атак

Великобритания будет производить украинские дроны-перехватчики. Соглашение было подписано во время встречи министра обороны Великобритании Джона Гили с представителями Украины в Лондоне, что явилось продолжением договоренностей между главами государств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Согласно договору, первая партия производства составит 1000 дронов. Все они будут поставлены на Украину для усиления ее обороноспособности. Дроны-перехватчики уже зарекомендовали себя против "шахидного" террора России.

"Будем дальше масштабировать эти проекты, привлекать инвестиции и совершенствовать технологии, чтобы максимально эффективно защищать украинские города и мирных людей от российских воздушных атак", - подчеркнул глава Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей. Это соглашение является важным шагом в реализации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Также были подведены итоги заседания в формате "Рамштайн" и скоординированы действия на следующую встречу, запланированную на октябрь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Дании стартовала первая линия совместного производства дронов в рамках европейского копродакшна. Этот проект важен для Украины и станет моделью для дальнейшего запуска подобных линий с другими странами Европы.