Новый этап сотрудничества: Украина и Польша объединяют усилия в сфере БПЛА

Украина и Польша переходят на новый уровень военного сотрудничества. В Киеве был подписан Меморандум о создании Совместной рабочей группы по беспилотным авиационным системам (БпЛА).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Документ подписали представители оборонных ведомств двух стран - министр обороны Украины Денис Шмигаль и вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

"Мы переводим наше сотрудничество на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы. Центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения", — отметил министр.

Эта инициатива позволит углубить сотрудничество по ключевым направлениям:

совместное обучение по использованию и противодействию беспилотникам;

обмен оперативными знаниями и опытом в сфере БПЛА;

разработка и тестирование новых методов применения беспилотников;

интеграция передовых технологий;

взаимосовместимость и усиление взаимодействия между Вооруженными Силами Украины и Польши;

адаптация к стандартам НАТО.

Кроме того, министры обороны Украины и Польши подписали Совместную декларацию по усилению сотрудничества в области безопасности, а также письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО. В нем они призвали союзников присоединяться к Общему центру по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и активно участвовать в его проектах.

Напомним, Европейский Союз планирует потратить миллиарды евро на строительство "стены дронов" на своей восточной границе, чтобы закрыть пробелы в безопасности НАТО. Основой проекта станут технологии, опробованные в боях в Украине.