Новий етап співпраці: Україна і Польща об'єднують зусилля в сфері БпЛА

Владислав Косіняк-Камиш, Денис Шмигаль
Україна та Польща посилюють співпрацію в оборонному секторі. / Міноборони

Україна та Польща переходять на новий рівень військового співробітництва. У Києві був підписаний Меморандум про створення Спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем (БпЛА). 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Документ підписали представники оборонних відомств двох країн — міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", — зазначив міністр.

Ця ініціатива дозволить поглибити співпрацю в ключових напрямках:

  • спільне навчання з використання та протидії безпілотникам; 
  • обмін оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА; 
  • розробка та тестування нових методів застосування безпілотників; 
  • інтеграція передових технологій; 
  • взаємосумісність та посилення взаємодії між Збройними силами України та Польщі; 
  • адаптація до стандартів НАТО.

Окрім цього, міністри оборони України та Польщі підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового співробітництва, а також лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому вони закликали союзників долучатися до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та активно брати участь у його проєктах.

Нагадаємо, Європейський Союз планує витратити мільярди євро на побудову "стіни дронів" на своєму східному кордоні, щоб закрити прогалини у безпеці НАТО. Основою проєкту стануть технології, випробувані в боях в Україні.

Автор:
Тетяна Ковальчук