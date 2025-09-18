- Категорія
Новий етап співпраці: Україна і Польща об'єднують зусилля в сфері БпЛА
Україна та Польща переходять на новий рівень військового співробітництва. У Києві був підписаний Меморандум про створення Спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем (БпЛА).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Документ підписали представники оборонних відомств двох країн — міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Ми переводимо нашу безпекову співпрацю на новий рівень у відповідь на російський терор, який загрожує Україні та іншим країнам Європи. Центральним елементом цієї робочої групи будуть програми спільного навчання", — зазначив міністр.
Ця ініціатива дозволить поглибити співпрацю в ключових напрямках:
- спільне навчання з використання та протидії безпілотникам;
- обмін оперативними знаннями та досвідом у сфері БпЛА;
- розробка та тестування нових методів застосування безпілотників;
- інтеграція передових технологій;
- взаємосумісність та посилення взаємодії між Збройними силами України та Польщі;
- адаптація до стандартів НАТО.
Окрім цього, міністри оборони України та Польщі підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового співробітництва, а також лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. У ньому вони закликали союзників долучатися до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та активно брати участь у його проєктах.
Нагадаємо, Європейський Союз планує витратити мільярди євро на побудову "стіни дронів" на своєму східному кордоні, щоб закрити прогалини у безпеці НАТО. Основою проєкту стануть технології, випробувані в боях в Україні.