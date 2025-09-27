Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Румунія планують спільне виробництво дронів

Румунія має 650 км спільного кордону з Україною
Румунія має 650 км спільного кордону з Україною / Depositphotos

Румунія планує співпрацювати з Україною у створенні безпілотників у рамках нового механізму фінансування оборони ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Румунія має 650 км спільного кордону з Україною. З початку повномасштабної війни РФ дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а їхні уламки понад 20 разів падали на її територію.

Румунія вже розпочала переговори з Україною, адже українські технології безпілотників "випробувані в бойових умовах у великих масштабах". Проект планують реалізувати в межах ініціативи ЄС із переозброєння SAFE.

У рамках програми фінансування SAFE (Security Action for Europe) Румунія отримає 16,6 млрд євро. Це дозволить фінансувати військові закупівлі на рівні близько 1% від ВВП щорічно протягом п’яти років.

Наразі ППО Румунії включає F-16, системи Patriot, HIMARS, південнокорейські ракети Chiron та німецькі зенітні гармати Gepard. За словами джерела, саме Chiron і Gepard є найекономічнішим способом захисту від дронів, проте забезпечити повний контроль кордону такими засобами надто дорого.

Зростання напруженості на східному фланзі Європи підтверджують і останні інциденти: Естонія звинуватила Москву у порушенні свого повітряного простору, Данія закривала аеропорти через підозру в наявності дронів, а літаки НАТО збивали російські безпілотники над Польщею.

Нагадаємо, Європейський Союз планує витратити мільярди євро на побудову "стіни дронів" на своєму східному кордоні, щоб закрити прогалини у безпеці НАТО. Основою проєкту стануть технології, випробувані в боях в Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко