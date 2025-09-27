Україна та Румунія планують спільне виробництво дронів

Румунія планує співпрацювати з Україною у створенні безпілотників у рамках нового механізму фінансування оборони ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Румунія має 650 км спільного кордону з Україною. З початку повномасштабної війни РФ дрони неодноразово порушували повітряний простір Румунії, а їхні уламки понад 20 разів падали на її територію.

Румунія вже розпочала переговори з Україною, адже українські технології безпілотників "випробувані в бойових умовах у великих масштабах". Проект планують реалізувати в межах ініціативи ЄС із переозброєння SAFE.

У рамках програми фінансування SAFE (Security Action for Europe) Румунія отримає 16,6 млрд євро. Це дозволить фінансувати військові закупівлі на рівні близько 1% від ВВП щорічно протягом п’яти років.

Наразі ППО Румунії включає F-16, системи Patriot, HIMARS, південнокорейські ракети Chiron та німецькі зенітні гармати Gepard. За словами джерела, саме Chiron і Gepard є найекономічнішим способом захисту від дронів, проте забезпечити повний контроль кордону такими засобами надто дорого.

Зростання напруженості на східному фланзі Європи підтверджують і останні інциденти: Естонія звинуватила Москву у порушенні свого повітряного простору, Данія закривала аеропорти через підозру в наявності дронів, а літаки НАТО збивали російські безпілотники над Польщею.

Нагадаємо, Європейський Союз планує витратити мільярди євро на побудову "стіни дронів" на своєму східному кордоні, щоб закрити прогалини у безпеці НАТО. Основою проєкту стануть технології, випробувані в боях в Україні.