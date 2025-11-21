Запланована подія 2

Половину налогов в бюджет обеспечили четыре сектора экономики: какие именно

налоги
За 10 месяцев более половины общих поступлений сводного бюджета обеспечили 4 сектора экономики / Depositphotos

За 10 месяцев текущего года более половины общих поступлений сводного бюджета обеспечили четыре сектора экономики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По ее словам, лидерами по суммам уплаченных платежей стали:

  • перерабатывающая промышленность – 17,7 %,
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 16,7 %,
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 12,2%,
  • финансовая и страховая деятельность – 8,7%.

Карнаух подчеркнула, что это ключевые сектора для стабильности экономики страны.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2024 наибольший рост налоговых поступлений зафиксирован в отраслях:

  • перерабатывающей промышленности – на 27% (+63,7 млрд грн),
  • оптовой и розничной торговли – на 25,9% (+58 млрд грн),
  • государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – на 28,1% (+45,3 млрд грн),
  • снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом – на 27,9 % (+21,7 млрд грн).

"Война и ежедневные атаки врага усиливают экономическое давление. Разрушенная инфраструктура, потеря мощностей, проблемы со светом и логистикой делают даже для добросовестного бизнеса уплату налогов все сложнее. Соответственно, это негативно сказывается и на налоговых поступлениях в запланированных объемах в бюджет", - подчеркнула Карнаух.

Напомним, за январь-октябрь 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько