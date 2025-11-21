Половину податків до бюджету забезпечили чотири сектори економіки: які саме

За 10 місяців поточного року більше половини загальних надходжень зведеного бюджету забезпечили чотири сектори економіки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, лідерами за сумами сплачених платежів стали:

переробна промисловість – 17,7 %,

оптова й роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,7 %,

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,2 %,

фінансова й страхова діяльність – 8,7 %.

Карнаух наголосила, що це ключові сектори для стабільності економіки країни.

Крім того, порівняно з аналогічним періодом 2024 року найбільше зростання податкових надходжень зафіксовано у галузях:

переробної промисловості – на 27 % (+63,7 млрд грн),

оптової та роздрібної торгівлі – на 25,9 % (+58 млрд грн),

державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – на 28,1 % (+45,3 млрд грн),

постачання електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря – на 27,9 % (+21,7 млрд грн).

"Війна та щоденні атаки ворога посилюють економічний тиск. Зруйнована інфраструктура, втрата потужностей, проблеми зі світлом та логістикою роблять навіть для сумлінного бізнесу сплату податків щораз складнішою. Відповідно це негативно позначається і на податкових надходженнях у запланованих обсягах до бюджету", – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, контрольованих Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.