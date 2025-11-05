Сплата єдиного внеску в Україні зросла на 22%

Протягом січня–жовтня 2025 року платники податків перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 21,9%, або на 96,6 млрд грн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

Відомство нагадує, що роботодавці щомісяця сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників.

Усі суми автоматично розподіляються між державними фондами соціального страхування через Державну казначейську службу України.

Саме завдяки цим коштам держава має можливість виплачувати пенсії, надавати соціальну допомогу, підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку.

Про єдиний внесок для ФОП

Також з 1 січня 2025 року фізичні особи – підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".

Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:

зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;

наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець;

пенсіонери;

особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;

мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм);

на загальній системі без доходу.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2025 року до загального фонду держбюджету надійшло 1,026 трлн грн податків та зборів, контрольованих Державною податковою службою. Це на 195,2 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.