Уплата единого взноса в Украине выросла на 22%

В январе-октябре 2025 года налогоплательщики перечислили 537,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 21,9%, или на 96,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Ведомство напоминает, что работодатели ежемесячно платят 22% единого взноса за наемных работников.

Все суммы автоматически распределяются между государственными фондами социального страхования через Государственную казначейскую службу Украины.

Именно благодаря этим средствам государство может выплачивать пенсии, оказывать социальную помощь, поддерживать программы социального страхования на случай безработицы, болезни или несчастного случая.

О едином взносе для ФЛП

Также с 1 января 2025 г. физические лица – предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Освобождены от уплаты единого взноса ФЛП :

зарегистрированы на временно оккупированных территориях;

наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель;

пенсионеры;

лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;

мобилизованные (на весь период службы с учетом законодательных норм);

в общей системе без дохода.

Напомним, за январь-октябрь 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.