Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Уплата единого взноса в Украине выросла на 22%

налоги
537,3 млрд грн единого взноса уплатили украинцы с начала года / Depositphotos

В январе-октябре 2025 года налогоплательщики перечислили 537,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 21,9%, или на 96,6 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Ведомство напоминает, что работодатели ежемесячно платят 22% единого взноса за наемных работников.

Все суммы автоматически распределяются между государственными фондами социального страхования через Государственную казначейскую службу Украины.

Именно благодаря этим средствам государство может выплачивать пенсии, оказывать социальную помощь, поддерживать программы социального страхования на случай безработицы, болезни или несчастного случая.

О едином взносе для ФЛП

Также с 1 января 2025 г. физические лица – предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица уплачивают единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Освобождены от уплаты единого взноса ФЛП :

  • зарегистрированы на временно оккупированных территориях;
  • наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель;
  • пенсионеры;
  • лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальное пособие;
  • мобилизованные (на весь период службы с учетом законодательных норм);
  • в общей системе без дохода.

Напомним, за январь-октябрь 2025 года в общий фонд госбюджета поступило 1,026 трлн грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Это на 195,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Светлана Манько