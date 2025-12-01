Податкова відзвітувала, скільки податків та зборів сплачено з початку року

За січень – листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів становлять понад 1,15 трлн грн. За підсумками листопада надходження становили 128,2 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

За її словами, виконання плану за 11 місяців становить 105,2 % (+57,3 млрд грн). Це +215,7 млрд грн до факту 11 місяців минулого року.

Карнаух підкреслила, що щоденні обстріли по енергетиці та інфраструктурі не могли не позначитися на надходженнях до бюджету, так як бізнесу довелося насамперед спрямувати свої зусилля на відновлення процесів.

"Тиск на організацію виробництва через обмежене електропостачання сильно зріс, що позначилося на обсягах виробленої продукції, а відповідно вплинуло і на обсяги ПДВ та податку на прибуток," – підкреслила очільниця ДПС.

Вона додала, що за підсумками листопада надходження платежів становили 128,2 млрд гривень.

Основні показники:

53,0 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

31,6 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

22,6 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано – 18,1 млрд грн);

11,1 млрд грн – акцизний податок;

5,4 млрд грн – рентна плата.

Зауважимо, план надходжень за жовтень було виконано на 102,2 %, до бюджету надійшло 76,3 млрд грн.

"Я вдячна кожному платнику податків. Бо наповнення бюджету – спільна справа і відповідальність. Це кошти, які насамперед йдуть на обороноздатність України, на підтримку військових. Виклики надважкі. Але ми спільно докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити фінансову стабільність держави", – зауважила Карнаух

Зауважимо, за 10 місяців поточного року більше половини загальних надходжень зведеного бюджету забезпечили чотири сектори економіки.