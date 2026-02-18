В фонд PURL с начала года уже поступило 584 млн долларов - Зеленский

С начала года в PURL уже поступило 584 млн долларов взносов. В то же время, общая потребность в финансировании на 2026 год оценивается в 15 млрд долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"Благодарен всем, кто вносит вклад в PURL. В 2026 году мы уже имеем финансовые взносы от Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Исландии и Латвии на общую сумму 584 млн долларов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия продолжает попытки разрушить критическую инфраструктуру Украины, и PURL остается надежным механизмом закупки американских ракет ПВО, наиболее эффективно противодействующих российской баллистике.

Это позволяет защищать энергосистему во время зимних холодов.

"В то же время, общая потребность для PURL в 2026 году составляет 15 млрд долларов. Это поможет лишить Россию инструмента воздушного террора, и мы призываем всех, кто заинтересован в безопасности, присоединяться и расширять свои взносы в программу PURL", - добавил глава государства.

Что такое PURL

PURL – Prioritized Ukraine Requirements List – это совместная программа США и НАТО, направленная на ускорение поставок вооружения Украине. В рамках этой инициативы Киев формирует список важнейших потребностей в оружии и передает его союзникам.

Партнеры в свою очередь финансируют закупку американского вооружения, которое отвечает заявленным запросам.

Главная цель PURL – обеспечить Украине регулярными поставками вооружения на сумму около 500 миллионов долларов США. Среди приоритетов, определенных самой Украиной, есть критически необходимые системы Patriot. НАТО координирует логистику и транспортировку военной техники.

В сентябре 2025 г. администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа впервые одобрила продажу двух пакетов вооружения для Украины на 500 миллионов долларов за средства стран НАТО в рамках инициативы PURL.