Новини
Дата публікації
До фонду PURL з початку року вже надійшло 584 млн доларів — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський розповів про успіхи фінансування PURL / Офіс президента

Від початку року до PURL уже надійшло 584 млн доларів внесків. Водночас загальна потреба у фінансуванні на 2026 рік оцінюється у 15 млрд доларів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"Вдячний усім, хто робить внесок у PURL. У 2026 році ми вже маємо фінансові внески від Великої Британії, Норвегії, Нідерландів, Швеції, Ісландії та Латвії на загальну суму 584 млн доларів", - наголосив президент.

Він зауважив, що Росія продовжує спроби зруйнувати критичну інфраструктуру України, і PURL залишається надійним механізмом закупівлі американських ракет ППО, які найефективніше протидіють російській балістиці.

Це дає  можливість захищати енергосистему під час зимових холодів.

"Водночас загальна потреба для PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів. Це допоможе позбавити Росію інструменту повітряного терору, і ми закликаємо всіх, хто зацікавлений у безпеці, приєднуватися і розширювати свої внески в програму PURL", - додав глава держави.

Що таке PURL

PURL - Prioritized Ukraine Requirements List - це спільна програма США та НАТО, спрямована на прискорення постачання озброєння Україні. У межах цієї ініціативи Київ формує перелік найважливіших потреб у зброї та передає його союзникам.

Партнери своєю чергою фінансують закупівлю американського озброєння, яке відповідає заявленим запитам.

Головна мета PURL – забезпечити Україну регулярними поставками озброєння на суму близько 500 мільйонів доларів США. Серед пріоритетів, визначених самою Україною, є критично необхідні системи Patriot. НАТО координує логістику та транспортування військової техніки.  

У вересні 2025 року адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вперше схвалила продаж двох пакетів озброєння для України на 500 мільйонів доларів за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL.

Автор:
Тетяна Бесараб