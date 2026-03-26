Цены на зерновозы "Укрзализныци" пошли вверх: посуточная аренда выросла до 3500 гривен

Филиал "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" реализовал отправки в зерновозах через систему "Прозорро.Продажи" на конец марта и начало апреля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rail.insider .

Торги, состоявшиеся 25 марта, проходили в формате "английского" аукциона.

По результатам торгов зафиксирован существенный рост стоимости использования вагонов, которая в отдельных лотах достигла отметки 3500 грн в сутки за один вагон без учета НДС.

Результаты торгов

В рамках аукционов была реализована отправка в стандартных зерновозах с периодом погрузки с 29 марта по 10 апреля.

На аукционы предлагалось:

20 лотов по 5 вагонов;

10 лотов по 10 вагонов.

Полигон погрузки охватывает всю сеть Укрзализныци, тогда как выгрузка возможна без ограничений по направлениям.

Победителями этой категории стали такие компании, как ПАО "МХП", ООО "АП Марин", ООО "Украинский центр транспортной логистики", ООО "Интер Логистик Украина", ООО "Тесслагрупп", ООО "ТЭК Транско" и ООО "Мамонт-Агро".

При начальной ставке 2500 грн финальная стоимость поднялась до диапазона 2976–3175 грн в сутки.

Спрос на вагоны с увеличенным объемом кузова

Особый ажиотаж наблюдался во время торгов на зерновозы с объемом кузова 104 м3. Для погрузки в первой декаде апреля предлагалось шесть лотов по 10 вагонов.

Стартовая цена 2800 грн в процессе торгов стремительно пошла вверх, остановившись на уровне 3387–3500 грн в сутки за вагон.

Победу в этом сегменте одержали ООО "Тесслагрупп" и ООО "Украинский центр транспортной логистики".

Рабочий парк вагонов-зерновозов филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" может значительно сократиться, с 2,6 тыс. до 700 в течение 2026 года.