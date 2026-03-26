Ціни на зерновози "Укрзалізниці" пішли вгору: добова оренда зросла до 3500 гривень

Філія “Центр транспортної логістики” АТ “Укрзалізниця” реалізувала відправки у зерновозах через систему “Прозорро.Продажі” на кінець березня та начало квітня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Rail.insider.

Торги, що відбулися 25 березня, проходили у форматі "англійського" аукціону.

За результатами торгів зафіксовано суттєве зростання вартості використання вагонів, яка в окремих лотах досягла позначки 3500 грн на добу за один вагон без урахування ПДВ.

Результати торгів

У межах аукціонів було реалізовано відправки у стандартних зерновозах із періодом навантаження з 29 березня по 10 квітня.

На аукціони пропонували:

20 лотів по 5 вагонів;

10 лотів по 10 вагонів.

Полігон навантаження охоплює всю мережу Укрзалізниці, тоді як вивантаження можливе без обмежень по напрямках.

Переможцями у цій категорії стали такі компанії, як ПАТ "МХП", ТОВ "АП Марін", ТОВ "Український центр транспортної логістики", ТОВ "Інтер Логістик Україна", ТОВ "Тесслагруп", ТОВ "ТЕК Транско" та ТОВ "Мамонт-Агро".

При початковій ставці у 2500 грн фінальна вартість піднялася до діапазону 2976–3175 грн на добу.

Попит на вагони зі збільшеним об’ємом кузова

Особливий ажіотаж спостерігався під час торгів на зерновози з об’ємом кузова 104 м³. Для навантаження у першій декаді квітня пропонувалося шість лотів по 10 вагонів.

Стартова ціна у 2800 грн у процесі торгів стрімко пішла вгору, зупинившись на рівні 3387–3500 грн на добу за вагон.

Перемогу в цьому сегменті вибороли ТОВ "Тесслагруп" та ТОВ "Український центр транспортної логістики".

Нагадаємо, робочий парк вагонів-зерновозів філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" може значно скоротитись, з 2,6 тис. до 700 протягом 2026 року.