"Укрзалізниця" втрачає зерновози: робочий парк може скоротитись в чотири рази

Робочий парк зерновозів ЦТЛ не перевищує 2,6 тис. одиниць / Depositphotos

 Робочий парк вагонів-зерновозів філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" може значно скоротитись, з 2,6 тис. до 700 протягом 2026 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник філії "Центр транспортної логістики" АТ "Укрзалізниця" Ігор Трибіс, передає Rail.insider.

За його словами, наразі у робочому парку філії перебуває приблизно 2,6 тис. зерновозів. Втім, ця цифра не є стабільною, адже вже у цьому місяці парк може зменшитися на 200  вагонів, ще стільки ж планують вивести з експлуатації в квітні. 

За словами Трибіса у травні червні та липні щомісяця можуть виводити з роботи по 500 зерновозів. 

Якщо динаміка не зміниться, до кінця року у ЦТЛ залишиться близько 700  вагонів. 

Покращити ситуацію можуть довгострокові контракти, у разі підписання яких компанія зможе забезпечити ремонт необхідної кількості вагонів. 

Слід нагадати, що "Укрзалізниця" в минулому році підвищила ціни на оренду вагонів, через нестачу зерновозів. Додаткові кошти планувалось спрямувати на ремонт автопарку.

Автор:
Інна Негру