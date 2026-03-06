Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Наличный курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" теряет зерновозы: рабочий парк может сократиться в четыре раза

зерновоз
Рабочий парк зерновозов ЦТЛ не превышает 2,6 тыс. единиц / Depositphotos

Рабочий парк вагонов-зерновозов филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" может значительно сократиться с 2,6 тыс. до 700 в течение 2026 года.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщил глава филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" Игорь Трибис, передает Rail.insider.

По его словам, в настоящее время в рабочем парке филиала находится около 2,6 тыс. зерновозов. Впрочем, эта цифра не стабильна, ведь уже в этом месяце парк может уменьшиться на 200 вагонов, еще столько же планируют вывести из эксплуатации в апреле.

По словам Трибиса, в мае июне и июле ежемесячно могут выводить с работы по 500 зерновозов.

Если динамика не изменится, до конца года у ЦТЛ останется около 700 вагонов.

Улучшить ситуацию могут долгосрочные контракты, при подписании которых компания сможет обеспечить ремонт необходимого количества вагонов.

Следует напомнить, что "Укрзализныця" в прошлом году повысила цены на аренду вагонов из-за нехватки зерновозов. Дополнительные средства планировалось направить на ремонт автопарка.

Автор:
Инна Негру