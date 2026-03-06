"Укрзализныця" теряет зерновозы: рабочий парк может сократиться в четыре раза

Рабочий парк вагонов-зерновозов филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" может значительно сократиться с 2,6 тыс. до 700 в течение 2026 года.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщил глава филиала "Центр транспортной логистики" АО "Укрзализныця" Игорь Трибис, передает Rail.insider.

По его словам, в настоящее время в рабочем парке филиала находится около 2,6 тыс. зерновозов. Впрочем, эта цифра не стабильна, ведь уже в этом месяце парк может уменьшиться на 200 вагонов, еще столько же планируют вывести из эксплуатации в апреле.

По словам Трибиса, в мае июне и июле ежемесячно могут выводить с работы по 500 зерновозов.

Если динамика не изменится, до конца года у ЦТЛ останется около 700 вагонов.

Улучшить ситуацию могут долгосрочные контракты, при подписании которых компания сможет обеспечить ремонт необходимого количества вагонов.

Следует напомнить, что "Укрзализныця" в прошлом году повысила цены на аренду вагонов из-за нехватки зерновозов. Дополнительные средства планировалось направить на ремонт автопарка.