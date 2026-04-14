Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили более трети доходов сводного бюджета

В течение января — марта 2026 перерабатывающая промышленность и торговля сформировали 34,2% доходов сводного бюджета. Совокупно эти сферы обеспечивают каждую третью гривну государственных поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

Распределение по отраслям

Распределение частиц между ведущими отраслями выглядит следующим образом:

перерабатывающая промышленность - 17,7%;

оптовая и розничная торговля, включая ремонт транспорта — 16,5 %;

государственное управление, оборона и социальное страхование - 11,7%;

финансовая и страховая деятельность - 11,2%.

Рост налоговых выплат

В сравнении с предыдущими периодами зафиксировано существенное увеличение поступлений по отдельным направлениям:

перерабатывающая промышленность прибавила 15,5 млрд гривен, что составляет +18,2%;

государственное управление и оборона продемонстрировали рост на 10,5 млрд. гривен (18,7%);

торговля и ремонт автотранспорта увеличили показатели на 7,3 млрд. гривен (8,4%);

сектор поставки электроэнергии, газа и пара вырос на 5,7 млрд гривен (18,8%).

Карнаух отметила: "Сегодня бизнес работает на грани… продолжает платить налоги. Со своей стороны налоговая сознательно меняет философию из давления на сервис. Потому что в условиях войны крайне важно для каждого… убирать все искусственные барьеры и лишнюю бюрократию".

Напомним, в марте 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 169,4 млрд грн налогов и сборов, находящихся под контролем ГНС. Мартовские поступления превысили показатель в прошлом году на 5,8% или на 9,3 млрд грн.