Тютюнова індустрія забезпечила 7% податкових надходжень бюджету у 2025 році – "Укртютюн"

За підсумками 2025 року тютюнова галузь сплатила до зведеного бюджету України близько 177 млрд грн податків. Цей показник становить 7% від усіх податкових надходжень країни та на 42 млрд грн вищий порівняно з 2024 роком.

Про це пише Delo.ua з посиланням на дані, оприлюднені асоціацією "Укртютюн".

Зокрема, було сплачено майже 134 млрд грн акцизного податку (42% надходжень акцизного податку за рік). Із них – 11 млрд грн акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів (близько 58% надходжень від сплати цього податку).

Для порівняння, сума сплачених галуззю податків повністю покриває річні видатки держави на фінансування ключових структур: Нацполіції, Офісу генерального прокурора, НАБУ, ДБР, БЕБ, САП та Служби зовнішньої розвідки України.

Окрім податкових виплат, компанії-члени "Укртютюну" забезпечили понад 166 млн доларів валютної виручки від експорту. Загальний обсяг інвестицій в українську економіку перевищив 2 млрд доларів.

Як додають у пресслужбі асоціації, галузь підтримує близько 100 000 робочих місць, причому 97% з них припадає на суміжні сфери.

Генеральна директорка асоціації Наталія Фесюн наголосила, що попри війну індустрія залишається надійним роботодавцем та наповнювачем бюджету. Проте вона звернула увагу на значні ризики. Окрім бойових дій, на галузь тисне жорстка податкова та регуляторна політика, що стимулює розвиток "тіньового" ринку.

За її словами, згідно з дослідженнями "Kantar Україна", у 2024-2025 роках частка нелегальних сигарет становила 16% ринку. Через це бюджет недоотримав 21,9 млрд грн у 2024 році та 26,5 млрд грн у 2025 році.

"Іншим наслідком такої політики є скорочення обсягів легальної реалізації сигарет на 6% у 2024 році та на 15% у 2025 році (в порівнянні з попереднім роком)", – додала вона.

Асоціація "Укртютюн" – це галузеве об’єднання найбільших легальних виробників тютюнової продукції в Україні. Вона створена для представлення інтересів індустрії у відносинах з державними органами та координації спільної діяльності учасників ринку.