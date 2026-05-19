Переробна промисловість четвертий місяць поспіль лідирує за сплатою податків до бюджету

гривні
Переробна промисловість – лідер зі сплати податків до бюджету / Shutterstock

З початку року підприємства переробної промисловості утримують перше місце за обсягами сплати податків до бюджету України. За підсумками січня – квітня 2026 року вони забезпечили 18,1 % від загального збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року підприємства галузі збільшили сплату на 21,6 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Частки інших галузей у наповненні державного бюджету розподілилися таким чином:

  • підприємства гуртової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспорту забезпечили 16,5 %; 
  • сфера державного управління й оборони склала 12,3 %; 
  • фінансова та страхова діяльність сформувала 9,3 % надходжень.

"Стійкість України – це насамперед про наших людей. Які попри постійні обстріли виходять на роботу. Це про наш бізнес, підприємства, які не зупиняються, продовжують працювати, виробляти, сплачувати податки", — зазначила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року найбільшу позитивну динаміку сплати податків продемонстрували такі сектори:

  • переробна промисловість — підприємства галузі збільшили сплату на 21,6 млрд грн (+19,3 %); 
  • сфера державного управління та оборони — на 14,4 млрд грн (+18,8 %); 
  • гуртова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів — на 10,5 млрд грн (+9,3 %); 
  • постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря — на 6,3 млрд грн (+15,3 %).

Очільниця податкової підкреслила, що за цими показниками стоїть велика праця мільйонів громадян та рішення бізнесу працювати далі. Вона додала: "Наше ж завдання, щоб кожен сумлінний платник міг завжди розраховувати на якісну та ефективну комунікацію з податковою, сучасні сервісні послуги без бюрократії".

Нагадаємо, протягом січня — березня 2026 року переробна промисловість та торгівля сформували 34,2 % доходів зведеного бюджету. Сукупно ці сфери забезпечують кожну третю гривню державних надходжень.

Автор:
Тетяна Ковальчук