Перерабатывающая промышленность четвертый месяц подряд лидирует по уплате налогов в бюджет

С начала года предприятия перерабатывающей промышленности удерживают первое место по объему уплаты налогов в бюджет Украины. По итогам января – апреля 2026 года они обеспечили 18,1% общего сбора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предприятия отрасли увеличили уплату на 21,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Доли других отраслей в наполнении государственного бюджета распределились следующим образом:

предприятия оптовой и розничной торговли, а также ремонт автотранспорта обеспечили 16,5%;

сфера государственного управления и обороны составила 12,3%;

финансовая и страховая деятельность сформировала 9,3% поступлений.

"Устойчивость Украины – это прежде всего о наших людях. Которые, несмотря на постоянные обстрелы, выходят на работу. Это о нашем бизнесе, предприятиях, которые не останавливаются, продолжают работать, производить, платить налоги", — отметила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольшую положительную динамику уплаты налогов продемонстрировали следующие сектора:

перерабатывающая промышленность – предприятия отрасли увеличили уплату на 21,6 млрд грн (+19,3 %);

сфера государственного управления и обороны - на 14,4 млрд грн (+18,8%);

оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств – на 10,5 млрд грн (+9,3 %);

снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — на 6,3 млрд грн (+15,3 %).

Глава налоговой подчеркнула, что за этими показателями стоит большой труд миллионов граждан и решение бизнеса работать дальше. Она добавила: "Наша же задача, чтобы каждый добросовестный плательщик мог всегда рассчитывать на качественную и эффективную коммуникацию с налоговой, современные сервисные услуги без бюрократии".

Напомним, в течение января — марта 2026 года перерабатывающая промышленность и торговля сформировали 34,2% доходов сводного бюджета. Совокупно эти сферы обеспечивают каждую третью гривну государственных поступлений.