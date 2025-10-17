Центри обробки даних ШІ у Шотландії вже споживають стільки води, що нею можна наповнити 27 млн пляшок на рік

Центри обробки даних, які забезпечують роботу штучного інтелекту в Шотландії, щороку використовують стільки води, що цього вистачило б для наповнення 27 мільйонів пляшок по пів літра.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє BBC News із посиланням на дані, отримані через запит про доступ до публічної інформації.

Такі центри живлять моделі на кшталт ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Для охолодження серверів вони споживають тонни води, щоб запобігти перегріванню обладнання, поряд із величезними обсягами електроенергії.

З 2021 року обсяг використання водопровідної води шотландськими дата-центрами збільшився вчетверо.

Наразі у Шотландії працює 16 центрів обробки даних, і їхня кількість зростатиме в найближчі роки. Водночас компанія Scottish Water назвала підвищення споживання води "значним", але уточнила, що воно становить лише близько 0,005% від загального водопостачання країни.

"Ми хотіли б знайти інші рішення, щоб не використовувати так багато питної води, яка є цінним ресурсом", – заявив керівник операційного відділу Colin Lindsay.

На тлі вибухового зростання ШІ, яким уже користується понад 60% населення Великої Британії, компанії закликають шукати сталих альтернатив, зокрема систем повторного використання стічних вод.

Очікується, що в найближчі роки у Шотландії з’являться нові великі дата-центри, зокрема масштабний індустріальний парк ШІ поблизу Ірвіна в Ейрширі, який підтвердили у вересні.

"Якщо для його забезпечення доведеться використовувати лише питну воду – це стане справжньою проблемою", – додав Ліндсей.

Раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповідав, що середній запит до ChatGPT споживає близько 0,34 ват-години енергії. Це еквівалентно енергії, яку використовує енергоефективна лампочка за кілька хвилин. Крім того, кожен запит споживає приблизно 0,000085 галона води (0,00032 литра) — це близько однієї п’ятнадцятої чайної ложки.