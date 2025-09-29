Запланована подія 2

OpenAI впроваджує батьківський контроль у ChatGPT після самогубства підлітка з Каліфорнії: що передбачено

смартфон, ChatGPT
OpenAI впроваджує батьківський контроль у ChatGPT. / Depositphotos

Компанія OpenAI впроваджує батьківський контроль для свого чат-бота ChatGPT у відповідь на судовий позов. Батьки підлітка з Каліфорнії, який покінчив життя самогубством, стверджують, що чат-бот нібито навчив його методам самоушкодження. Тепер батьки отримають певні функції контролю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

29 вересня компанія заявила, що ці нові засоби контролю дозволять батькам і підліткам пов’язувати облікові записи для посилення захисту неповнолітніх.

Що зможуть контролювати батьки?

Згідно з новими заходами батьки зможуть:

  • зменшити вплив конфіденційного контенту; 
  • контролювати, чи ChatGPT запам'ятовує минулі чати; 
  • вирішувати, чи можна використовувати розмови для навчання моделей OpenAI.

Крім того, OpenAI повідомила, що батькам буде дозволено встановлювати тихі години, які блокуватимуть доступ у певний час, а також вимикатимуть голосовий режим, створення та редагування зображень.

Однак, як зазначили у компанії, батьки не матимуть доступу до стенограм чату підлітка.

Лише у рідкісних випадках, коли системи та навчені експерти виявляють ознаки серйозної загрози безпеці, батьків можуть повідомити, але лише з інформацією, необхідною для підтвердження безпеки підлітка.

Нагадаємо, у серпні на OpenAI подали в суд через самогубство підлітка після тривалих бесід з ChatGPT.

Автор:
Тетяна Ковальчук